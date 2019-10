Vladimir Golemic: “Pisa squadra forte e compatta”

PISA – In questa settimana che conduce alla prossima gara interna contro il Crotone, abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’aitante difensore centrale della compagine calabrese Vladimir Golemic, di nazionalità serba, da due stagioni in rossoblù.

di Maurizio Ficeli

Golemic inizia parlando del reparto difensivo di cui fa parte: “Siamo la seconda miglior difesa del campionato e siamo soddisfatti di tutto ciò ma questo è frutto di un lavoro di squadra che parte dagli attaccanti e coinvolge gli altri reparti. Indubbiamente ci fa piacere piacere di essere una tra le migliori squadre di questo torneo, ma noi puntiamo ad essere la migliore. Anche in questo periodo di sosta del campionato, abbiamo lavorato molto duro ed in maniera forte senza mai fermarci e questo lavoro che abbiamo fatto ci serve per essere ben preparati ad affrontare i prossimi avversari e stiamo crescendo giorno dopo giorno“.

Il difensore serbo parla del Pisa: “Come tutte le partite siamo consapevoli di andare ad affrontare una squadra forte e compatta. Sarà sicuramente una bella partita da giocare perché il Pisa specie in casa gioca bene e poi soprattutto fra le mura amiche i nerazzurri sono forti e compatti. Non vedo l’ora di scendere in campo lì a Pisa, anche se sappiamo, come mi ha detto Andrea Barberis, ex nerazzurro, che tra l’altro mi ha parlato molto bene dell’ambiente pisano, che troveremo un tifo molto caloroso“.