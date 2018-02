Volantino pro Isis a San Giuliano Terme. Commenti e polemiche

Pisa – La vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, candidata per il PD nel collegio uninominale Camera di Firenze/Scandicci, ha commentato il volantino pro Isis posto nella bacheca di uno studio medico di San Giuliano Terme a Pisa.

“E’ un episodio inquietante che preoccupa e ci fa capire quanto occorra mantenere alta e costante la guardia a tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica. Atti e documenti inneggianti al terrorismo islamico vanno isolati e condannati in maniera forte e determinata da parte degli organi preposti al controllo del territorio e delle istituzioni, ma non si usino questi episodi per portare avanti una strumentalizzazione delle paure che inficia la campagna elettorale e il tessuto democratico.