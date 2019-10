Volley. Il week end di Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese

PISA – Prima trasferta stagionale per la Perfecto Oro reduce da una vittoria al tie break nell’esordio in Serie C contro il Volley Pantera Lucca. Cerri e compagne saranno impegnate sabato 26 ottobre alle 21:15 sul difficile taraflex di Borgo a Buggiano dove ad attenderle troveranno la AM Flora Buggiano sconfitta al tie break 17-15 nella trasferta di Rosignano. Coach Ricoveri, conscio delle difficoltá, ha giá archiviato la partita contro la Pantera ed è al lavoro per preparare al meglio la gara contro le Pistoiesi.



Se per vedere all’opera la prima squadra occorre attendere il weekend, l’onore di aprire le danze della settimana è spettato alla Pediamag III Divisione che mercoledí al Pala GDS Impianti ha affrontato la Turris, formazione troppo forte che ha prevalso 3-0. Il sorriso in casa rossoblù è arrivato dalle ragazze under 18 targate Pedia-C che, sempre mercoledì, hanno battuto 3-0 in trasferta il Migliarino volley.



La settimana agonistica proseguirà sabato 26 quando scenderanno in campo altre due formazioni entrambe al Pala GDS impianti: alle 15:30 toccherà alla Farmacia Savorani VCC all’inseguimento della prima vittoria in campionato contro l’ElsaSport Volley che il classifica ha già messo da parte quattro punti; a seguire, ore 18, sará la volta della Katinka Travel I Divisione che pure è ancora a digiuno di vittorie. Contro il VBC Calci le rossoblú proveranno a cancellare lo zero dalla casella dei punti in classifica.



Il fine settimana si chiude con le due formazioni Under 16 entrambe impegnate fuori casa. Alle 11:30 la Farmacia Savorani di Massimo Baronti sará impegnata al Palasport di Cecina contro il Volley Cecina, sconfitto come le casciavoline nella prima giornata; stesso orario ma alla Scuola Media di Vecchiano la Katinka Travel guidata da coach Favilla, ex di turno in questa circostanza, dopo aver vinto al debutto al tie break, rende visita al Migliarino Volley.