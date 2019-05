PISA – Il progetto di alternanza scuola – lavoro “Volontariato Attivo – Stili di Vita, Alimentazione e Prevenzione” è stato realizzato dalla sede provinciale della LILT in collaborazione con l’ISS Santoni – Indirizzo Biotecnologie Sanitarie di Pisa ed ha coinvolto i ragazzi in età adolescenziale con lo scopo di sensibilizzarli e renderli partecipi nella promozione della cultura della prevenzione, della promozione della salute, del corretto stile di vita e alimentazione fra i coetanei, le famiglie ed in generale tutta la popolazione.

L’attuazione del progetto è stata possibile grazie al contributo dei medici dell’AOUP e in particolare al Prof. Stefano Taddei, Direttore della U.O. Medicina Generale 1° Universitaria AOUP, che ha supportato l’associazione nella realizzazione del percorso.

Il corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo in grado di fornire l’energia necessaria al buon funzionamento dell’organismo: il mantenimento di un fisico sano genera anche serenità psicologica e migliora i rapporti interpersonali. Una dieta sana ed equilibrata, unita a relazioni sociali e movimento aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete ed alcune forme di tumori. Un corretto stile di vita oltre ad avere un impatto positivo sul singolo individuo, ha anche un impatto sociale con effetti positivi anche sulla riduzione delle spese sanitarie, sulla socializzazione, portando ad un miglioramento della qualità della vita personale con riflessi positivi in campo lavorativo, familiare e sociale.

L’Assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini afferma: “Promuovere il corretto stile di vita rimane un punto cardine del benessere dei cittadini, che deve rappresentare il principale obiettivo di una amministrazione. Ringrazio la LILT, la scuola Santoni e l’AOUP per aver realizzato insieme questo progetto costruttivo, in grado di sensibilizzare la fascia dei più giovani su un tema così importante dal punto di vista sociale e culturale, come quello della prevenzione della salute.”

Il progetto ha coinvolto le classi 4 F e 4 G dell’I.I.S. Santoni e comprende: formazione dei ragazzi da parte dei medici, di esperti sportivi e di un esperto in tecnologie informatiche con incontri presso la scuola, dove i ragazzi hanno preparato la documentazione per la restituzione ai ragazzi più piccoli e per l’evento finale aperto al pubblico ed alle famiglie. Evento finale del 1 giugno al Museo della Certosa di Calci, dove gli studenti, con l’aiuto e la supervisione dei medici e degli insegnanti, presenteranno il progetto che hanno realizzato, pronti a rispondere a domande e osservazioni sugli argomenti trattati, sulle tecnologie utilizzate e sull’esperienza vissuta.

Sono intervenuti alla conferenza: Gianna Gambaccini – Assessore Politiche Sociali del Comune di Pisa, Maricia Mancino – Presidente LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Pisa e dirigente medico Radioterapia AOUP; Prof. Stefano Taddei – Direttore della U.O. Medicina Generale 1° Universitaria AOUP; Alessandro Bonsignori – Dirigente Scolastico I.I.S. Santoni Pisa, Grazia Rossini, vicepreside I.I.S. Santoni, dott. Mario Miniati – Dirigente medico Unità Operativa di Psichiatria 1AOUP; Isabella Barbieri volontaria LILT. La LILT ringrazia gli alunni delle classi 4F e 4G LILT e i professori Bonsignori, Matteucci, Piro, Zanobini della Scuola I.I.S. Santoni; i medici Taddei, Fabrini, Grespi, Miniati, Nannipieri e Scotti; gli sponsor e sostenitori del progetto, tra cui Museo di Storia Naturale della Certosa, RJCSoft, Coldiretti Pisa, Campagna Amica.