Volterra 22. Lumina, luci d’alabastro in Piazza dei Priori a Volterra

VOLTERRA – Natale di luci e sfumature d’alabastro a Volterra, entrata nella short list delle città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2022.



Si accenderà l’8 dicembre, in Piazza dei Priori, l’installazione di design Arnioni in piazza, curata dalla designer internazionale Luisa Bocchietto. Sarà la prima tappa verso Volterra 2022 del progetto 22 designer per 22 artigiani, realizzato in collaborazione con i maestri alabastrai volterrani, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.

L’opera urbana sarà inaugurata alle ore 18, sulle note della celeberrima Imagine di John Lennon, per rendere omaggio all’artista nel quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social di Volterra 2022 e darà il via a VOLTERRA/LUMINA, il primo Natale dell’alabastro, con una serie di iniziative di rigenerazione e creatività.

Nei prossimi giorni, inoltre, si potranno acquistare i lumi portacandele in alabastro realizzati dagli artigiani volterrani, come segno concreto di partecipazione alla candidatura di tutti coloro che vorranno sostenere Volterra con un simbolo di rinascita attraverso la luce.

La pietra trasparente volterrana, dalle mille venature, è una delle basi su cui si poggia la candidatura. Al centro del dossier c’è la rigenerazione, delle persone e delle comunità, in un progetto complessivo che guarda alla rinascita dell’Italia attraverso i centri di media dimensione e i loro territori.