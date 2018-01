Volterra. Abbattimento TARI per apertura laboratori o attività artigianali

VOLTERRA – Un ulteriore abbattimento del 20% sulla TARI oltre a quello già previsto del 50% per chi apre una nuova attività artigianale o produttiva (che non sia somministrazione di alimenti e bevande), per chi voglia fare il cambio di destinazione d’uso di un locale e adibirlo a laboratorio o attività artigianale.

E’ quanto deciso dall’Amministrazione comunale che ha varato una nuova misura che guarda ai giovani e rendere più agevole l’apertura di un’attività.

«Troppo spesso – spiega il Sindaco Marco Buselli – l’artigianato è stato ingiustamente considerato solo manualità, dimenticando il cuore e la testa, che sono ingredienti indispensabili». «E’ anche per questo, oltre che per la burocrazia eccessiva, se i giovani si sono allontanati dal mondo dell’artigianato – aggiunge Gianni baruffa assessore alle attività produttive. Come pure l’idea che si tratti per forza di qualcosa di “vecchio”, mentre tradizione e innovazione possono e devono camminare assieme». Tra le agevolazioni varate c’è anche quella per l’Azienda Pubblica Servizi alla persona Santa Chiara che vede passare la Tari da sedicimila euro all’anno a circa quattromila. «Il Santa Chiara – conclude Buselli – sta impostando un lavoro importante soprattutto in prospettiva, uscendo dalle criticità croniche che la affliggono da anni. Il Comune è al fianco di questa importante azienda pubblica della città e del territorio».