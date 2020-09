VOLTERRA – Sabato 5 settembre a Volterra la capolista del PD in provincia di Pisa Alessandra Nardini ha organizzato una visita con il Ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, iniziata con il sopralluogo agli scavi dell’anfiteatro romano e proseguita alla REMS-D.

Presenti alla visita il Sindaco di Volterra Giacomo Santi, l’Assessore alla Cultura Dario Danti e la Vicepresidente della Regione Monica Barni.



Agli scavi il Ministro ha assunto l’impegno di portare la questione all’attenzione del Governo e del Ministro Franceschini, anche al fine di poter utilizzare il nuovo quadro di risorse che arriveranno dalla UE.

Su questo punto esprime soddisfazione la capolista PD Nardini: “Dal Ministro Provenzano, che ringrazio per la visita e per l’attenzione al nostro territorio, è arrivato un importante impegno diretto del Governo su Volterra e per la prosecuzione del recupero di questo bene archeologico preziosissimo“.

Provenzano ha poi fornito una conferma importante sugli incentivi per la geotermia: “Il Decreto per il ripristino degli incentivi è pronto, come già dichiarato dalla Sottosegretaria Morani e ora, come Governo e come PD siamo impegnati a supportare l’iter anche a livello europeo“.

Durante la visita alla Residenza di Esecuzione Misure di Sicurezza Detentiva il Ministro ha dichiarato che nelle aree come Volterra e la Val di Cecina “Si devono garantire massimi livelli di prestazione e servizi. La REMS-D di Volterra rappresenta un’avanguardia in questa direzione e, anche utilizzando le risorse europee che stanno arrivando, dobbiamo cercare di rafforzare e diffondere queste buone pratiche, di cui bisogna essere orgogliosi“.