VOLTERRA – Nella mattinata di lunedì 2 Aprile personale dei Vvf del distaccamento di Saline di Volterra in coordinamento con l’azienda delle acque ha messo in sicurezza la tubazione di adduzione dell’acqua interrotta a seguito della frana in località Mazzola a Volterra.

Per effettuare l’intervento è stato utilizzato personale in possesso di tecniche spero alpinistico fluviale SAF.