Volterra. Lavori sullo sperone. Le parole dell’assessore Fidi

PISA – “Accolgo molto volentieri la proposta del Pd, avanzata sulla presentazione dei lavori sullo Sperone“. Così l’assessore alle opere pubbliche del Comune di Volterra Massimo Fidi.

“Era anche una mia intenzione, anche perchè quando ho visto sui social il progetto, ho pensato che forse il mio predecessore avrebbe potuto condividere, durante l’esercizio delle sue funzioni, questo progetto così importante per la città. Il 25 gennaio – spiega l’assessore Fidi – è iniziato l’esame delle offerte, che sta proseguendo. Tra due mesi l’iter dovrebbe concludersi e potranno iniziare finalmente i lavori. Abbiamo attraversato una fase delicata con la gara per l’esecuzione delle opere, momento in cui non potevamo certo intralciare l’iter, gestito a pieno titolo dalla Soprintendenza. Adesso invece è possibile fare una presentazione pubblica e la facciamo più che volentieri“.

“Abbiamo fatto molti incontri di partecipazione – aggiunge il sindaco Marco Buselli – finora, anche se non abbiamo mai visto una gran presenza da parte di altre forze politiche. E’ un bene invece che la città partecipi. In realtà dello Sperone ne abbiamo parlato pubblicamente anche nel recentissimo incontro su Volterra Polo dell’identità Etrusca, ma ne riparleremo anche ora, con la Soprintendenza e coi tecnici preposti“.