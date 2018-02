Volterra. Si rompe un tratto interrato dell’Acquedotto comunale, cinque persone evacuate

VOLTERRA – Personale dei Vvf del distaccamento di Saline di Volterra sta intervenendo a Volterra in Via Cesare Battisti all’altezza dei numeri 70 72 74 per un dissesto statico.

A seguito della rottura di un tratto interrato dell’acquedotto comunale all’altezza dei civici di cui sopra, si è verificato un cedimento di fondazione che ha causato importanti lesioni ai due fabbricati rendendo necessario l’allontanamento delle cinque persone che occupavano le abitazioni. Gli occupanti hanno trovato sistemazione da parenti ed amici.

Sul posto personale tecnico del Comune di Volterra e la Polizia Locale oltre all’azienda di gestione di acque che si stava già impegnando per sistemare il tratto di acquedotto.

Il tratto di strada è stato interdetto al transito veicolare e pedonale per permettere le operazioni di ripristino.