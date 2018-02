I VVF mettono in salvo la cavalla Malaga

CRESPINA – Alle ore 13 di lunedì 5 febbraio il personale dei Vvf del distaccamento di Cascina e della sede centrale sono intervenuti in via La Leccia loc. Cenaia nel comune di Crespina-Lorenzana per un soccorso ad una cavalla di 22 anni di nome Malaga di 600 kg che era rimasta in un campo pieno di melma e non riusciva più a riprendersi ormai stremata dalla fatica di liberarsi.

Per liberare l’animale si è resa necessaria l’assistenza di una veterinaria e delle brache appositamente fatte arrivare dal comando dei Vvf di Lucca.

Dopo circa due ore e mezzo di lavoro la cavalla è stata liberata in buone condizioni di salute.