Weekend a Cascina. Il calendario eventi

Cascina – venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21, presso il salone parrocchiale di via Guelfi 63 a Casciavola, si svolgerà l’incontro “Vivere e testimoniare la famiglia cristiana al giorno d’oggi”. Intervengono Valerio Lago, consigliere comunale di Cascina, il dottor Renzo Puccetti, medico internista, la dottoressa Maria Cristina Del Poggetto, psichiatra e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Modera l’avvocato Andrea Gasperini. L’incontro è organizzato dall’Osservatorio per le politiche della famiglia e ha il patrocinio del Comune di Cascina.

Venerdì 25 maggio 2018, alle ore 21, alla Città del teatro di Cascina, Noemi in concerto per la data zero de “La luna”, il tour 2018 che porterà la cantante in tutta Italia dopo due anteprime live a fine maggio a Milano e Roma. Ma la data zero del tour sarà quella di venerdì sul palco della Città del teatro e della cultura di Cascina, quando Noemi presenterà, tra gli altri, anche il brano “Porcellana”, estratto dall’album di inediti “La luna” (inciso per la Sony Music). L’album “La luna” arriva a due anni di distanza dall’ultimo “Cuore d’artista” ed è composto da 13 brani inediti, tra cui “Non smettere mai di cercarmi”, canzone presentata sul palco della 68a edizione del Festival di Sanremo.

Da venerdì 25 maggio e fino a martedì 5 giugno, in piazza Tettora a Cascina, luna park con giostre ed attrazioni in occasione della tradizionale festa dei patroni santi Innocenzo e Fiorentino.

Fino a domenica 3 giugno, a Santo Stefano a Macerata di Cascina si tiene la Festa Chiesanovese. Ristorante, ballo liscio, giostre, mercatino, spettacoli di vernacolo. Il programma completo al link https://www.facebook.com/ FestaChiesanovese/

Sabato 26 maggio, alle ore 21.15, in piazza Pertini a San Lorenzo a Pagnatico, concerto di “W la banda”, la banda giovanile della Filarmonica municipale “Puccini” di Sant’Anna di Cascina. Il gruppo è composto da circa 40 elementi, allievi della scuola di musica della filarmonica, ed eseguirà brani di musica moderna. Più info su: https://www.facebook.com/ filarmonicapuccinicascina/

Domenica 27 maggio, dalle ore 9, in corso Matteotti a Cascina si terrà il nono raduno Fiat 500 “I c’inquini sbiellati”. Il programma prevede giro panoramico e lotteria finale. L’evento è organizzato dal coordinamento di Cascina del Fiat 500 Club Italia. Più informazioni al link https://www.facebook.com/ cinquinisbiellati/

Martedì 29 maggio, si celebrano i patroni di Cascina santi Innocenzo e Fiorentino. Come tradizione l’evento sarà accompagnato dalla fiera di Cascina, che si svolgerà in piazza Tettora e nel centro storico con luna park e banchi di merce varia. Alle ore 20, in corso Matteotti, tombola a totale beneficio della Misericordia e della Pubblica assistenza (le cartelle si potranno acquistare fino alle ore 19:30 nei punti vendita dislocati nell’area della fiera). Alle 21:30, in piazza dei Caduti, concerto della Filarmonica municipale Puccini di Sant’Anna di Cascina, diretta da Mauro Rosi.

Nello stesso giorno gli uffici comunali saranno chiusi e in piazza della Chiesa a Cascina sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 13.

