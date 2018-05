Weekend a Cascina. Eventi in programma

Cascina – Venerdì 1 Giugno a partire dalle ore 17.00 alle ore 24.00, si terrà il mercato sotto le stelle in corso Matteotti.

http//www.comune.cascina.pi. it/index.php/eventi/eventi- territorio/8978-1-giugno- mercato-sotto-le-stelle-in- corso-matteotti

Da venerdì 1 giugno, negli esercizi commerciali di corso Matteotti sarà allestita la mostra “Cascina vota l’arte”, esposizione delle opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Russoli. Per una settimana i negozi del corso ospiteranno al proprio interno le sculture, le pitture e i lavori artistici realizzati con varie tecniche dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto cascinese. Una giuria poi decreterà la tre migliori opere in esposizione. L’iniziativa è promossa e realizzata in collaborazione con Eliografica di Cascina.

http://www.comune.cascina.pi. it/index.php/eventi/eventi- territorio/8975-cascina-vota- l-arte-esposizione-opere- studenti-russoli

Da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno, a Santo Stefano a Macerata di Cascina, ultimo fine settimana con la Festa Chiesanovese. Ristorante, ballo liscio, giostre, mercatino, spettacoli di vernacolo. Il programma completo al seguente link https://www.facebook.com/ FestaChiesanovese/

Sabato 2 giugno, al circolo Arci di San Sisto, cena e ballo con l’orchestra “Cream Caramel”.

Domenica 3 giugno 2018, dalle ore 9 alle ore 19, torna, nel centro storico di Cascina, Mercantico, il tradizionale mercato dell’antiquariato di Cascina, in programma ogni prima domenica del mese. Ad organizzare la manifestazione è Etruria Eventi.

http://www.comune.cascina.pi. it/index.php/eventi/eventi- territorio/8982-6-maggio-a- cascina-c-e-mercantico-2

Fino a martedì 5 giugno, in piazza Tettora a Cascina, continua il luna park con giostre ed attrazioni in occasione della tradizionale festa dei patroni santi Innocenzo e Fiorentino.

http://www.comune.cascina.pi. it/index.php/eventi/eventi- territorio/8940-25-maggio-3- giugno-luna-park-in-piazza- tettora