Work in progress per il sovrappasso pedonale di Peccioli

Peccioli – L’Amministrazione Comunale di Peccioli, allo scopo di stabilire un collegamento funzionale tra il centro storico e il nuovo centro abitato, sta procedendo alla realizzazione di un sovrappasso pedonale con due torri ascensore per il superamento e l’attraversamento della viabilità carrabile di viale Mazzini, via Cavour e via VIII Marzo fino al parcheggio multipiano.

A seguito di questo progetto è nato il comitato POP (Partecipazione Opere Pubbliche) con l’intenzione di fermare l’opera attraverso la promozione di un referendum abrogativo. Il Consiglio Comunale che doveva pronunciarsi su questa richiesta ha stabilito nella seduta del 15 gennaio scorso che non era possibile procedere in questa direzione perché questo istituto non è previsto nello statuto comunale.

Sono seguite feroci polemiche e diffide di ogni genere, come spesso accade in questo Comune, fino al punto di aver accusato l’Amministrazione Comunale di essere antidemocratica, di aver scritto in assoluto la pagina peggiore della sua storia e di aver negato ai cittadini un loro sacrosanto diritto ovvero di potersi pronunciare con il referendum abrogativo.

Il comitato promotore si è spinto, con una buona dose di avventura, fino al Difensore civico regionale per chiedere il commissariamento del Comune poiché ritenuto inadempiente di fronte ad un atto così importante.

Il Difensore civico regionale con nota del 22 marzo scorso si è pronunciato sulla questione dando piena ragione all’operato dell’Amministrazione Comunale e dichiarando la non sostenibilità della richiesta di commissariamento del Comune.

Molti cittadini si ricorderanno sicuramente con quanta veemenza il presidente del comitato promotore del referendum aveva accusato direttamente il Sindaco durante la pubblica assemblea tenutasi il 2 febbraio scorso.

Oggi non ci illudiamo che qualcuno si scusi per tali comportamenti, sarebbe già importante che se ne traesse una lezione per una maggiore moderazione in futuro senza ovviamente rinunciare alla giusta e legittima battaglia politica contro l’Amministrazione Comunale.

I lavori per la realizzazione della passerella sono partiti e speriamo che entro la fine dell’anno i nostri concittadini possano godere e usufruire di questo importante collegamento con il centro storico, percorso che in seguito potrà essere lo snodo per raggiungere, con successive infrastrutture, la via provinciale La Fila, gli impianti sportivi e il futuro villaggio scolastico.