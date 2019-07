Yoga della risata on the beach. Lunedì 8 luglio all’Alba Big Fish

MARINA DI PISA – La pratica dello yoga, originaria delle religioni e delle filosofie orientali, è ormai assai diffusa anche nella nostra cultura.

Questo tipo di esercizio può rappresentare di sicuro anche un metodo per riscoprire il potere ed i benefici della risata, attraverso giochi, attività, pratiche di respirazione e di rilassamento. Tutto ciò che serve, oltre ad una buona dose di curiosità, è il telo da mare ed il costume (o un abbigliamento comodo)! Non perdete quindi l’occasione per sperimentare le potenzialità dello yoga della risata… e se avete amici, parenti, colleghi o vicini di casa, invitate anche loro a prendere parte a questo evento: più saremo e più facile risulterà farsi coinvolgere dal piacere genuino e rinfrancante di una sana e spontanea risata!

Il laboratorio sarà condotto da Stefania Panelli, trainer di risate e counselor.

Per informazioni e prenotazioni (la presenza deve essere confermata): 350-5230786 / 050-3144656.