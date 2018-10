Zona Stazione. Presidio della Municipale con i militari dell’esercito. Controlli sempre più serrati

PISA – Controlli sempre più serrati in zona Stazione da parte della Polizia Municipale che stamani martedì 30 ottobre ha svolto il servizio di pattugliamento dell’area insieme ai militari dell’Esercito al fine di potenziare il controllo dell’area.

L’attività congiunta, che coinvolge tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, proseguirà anche nel futuro, così come disposto dalla Questura di Pisa.

Applicazione dell’ordinanza antialcol: Lunedì gli agenti del Nucleo centro storico della Polizia Municipale, dopo giorni di appostamenti in borghese, hanno scoperto nel retrobottega di un minimarket della zona Vettovaglie un frigorifero nascosto, pieno di birre fresche, pronte per essere consumate. 186 le birre sequestrate dalla Municipale, oltre al verbale di 100 euro emesso in ottemperanza all’ordinanza antialcol, che vieta la refrigerazione agli esercizi di vicinato. Sono inoltre in corso segnalazioni alla Asl per le verifiche di competenza, visto lo stato di degrado del retrobottega in cui si trovava il frigorifero.

Controlli e sanzioni per rifiuti abbandonati: la Polizia Municipale, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, ha trovato, nella notte tra domenica e lunedì, due cumuli di rifiuti abbandonati presso i cassonetti interrati di una zona centrale. Analizzando i rifiuti è stato possibile risalire ai responsabile dell’abbandono, due attività commerciali del centro, nei cui confronti è in corso di notificazione la relativa sanzione.