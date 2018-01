PISA – Nel corso dei controlli della Polizia Municipale per la sicurezza e l’antidegrado in zona stazione a Pisa, gli agenti sono intervenuti per sedare un alterco in corso sotto i loggiati di Viale Gramsci.

Il responsabile un minorenne che ha colpito un agente e un ambulante, è stato fermato, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e foto-segnalato. Sono in corso ulteriori accertamenti.